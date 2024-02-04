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Агент Тикнизяна: Наир настроен помочь «Локомотиву» в достижении целей

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Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, прокомментировал будущее своего клиента.
Агент Тикнизяна: Наир настроен помочь «Локомотиву» в достижении целей
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashae

«У Наира контракт с «Локомотивом». Тикнизяну комфортно в своём клубе. Он настроен на то, чтобы помочь команде в достижении поставленных руководством целей», — цитирует агента «СЭ».

Напомним, что трансфер 24-летнего армянина в «Зенит» сорвался из-за разногласий по зарплате.

По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.

Ранее Тикнизян признался, что слегка зол из-за раздутой истории с трансфером в «Зенит».

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