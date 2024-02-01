Тикнизян признался, что слегка зол из-за раздутой истории с трансфером в «Зенит»
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«На меня она никак не повлияла. Думаю, она повлияла, на людей, которые очень часто читают какие-то спортивные новости, смотрят ютуберов-блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией. Есть небольшая злость на то, как это раздули, не зная подробностей и нюансов», — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.
По информации «Чемпионата», сам игрок не планирует возвращаться к переговорам и считает эту главу для себя закрытой.
Как сообщил источник RT, трансфер сорвался, потому что 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».