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Тикнизян признался, что слегка зол из-за раздутой истории с трансфером в «Зенит»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём сорвавшемся переходе в «Зенит».
Тикнизян признался, что слегка зол из-за раздутой истории с трансфером в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«На меня она никак не повлияла. Думаю, она повлияла, на людей, которые очень часто читают какие-то спортивные новости, смотрят ютуберов-блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией. Есть небольшая злость на то, как это раздули, не зная подробностей и нюансов», — цитирует Тикнизяна пресс-служба клуба.

По информации «Чемпионата», сам игрок не планирует возвращаться к переговорам и считает эту главу для себя закрытой.

Как сообщил источник RT, трансфер сорвался, потому что 24-летний армянин хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные. В петербургском клубе были готовы платить защитнику 10 млн рублей.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Тикнизян усилил бы «Зенит».

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