25 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль, Мэттью Ткачук, Джон Гаджович и Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг. Россиянин Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками. У «Пингвинз» 12-я строчка на Востоке с 53 очками.

Ранее Плющев допустил, что Кучеров может побить свой рекорд по набранным очкам в НХЛ.