25 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ
Встреча в Питтсбурге завершилась со счётом 5:2.
В составе «Флориды» шайбы забросили Антон Лунделль, Мэттью Ткачук, Джон Гаджович и Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков.
У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг. Россиянин Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 72 очками. У «Пингвинз» 12-я строчка на Востоке с 53 очками.
Ранее Плющев допустил, что Кучеров может побить свой рекорд по набранным очкам в НХЛ.