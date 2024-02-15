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Фигуристы Мухортова и Евгеньев не выступят на Спартакиаде

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Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, снялись со Спартакиады сильнейших.

Пара не примет участие в соревнованиях из-за того, что у Мухортовой возникли проблемы с восстановлением после болезни. 

Соревнования по фигурному катанию состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду, не смогут принять участие во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших.

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