Фигуристы Мухортова и Евгеньев не выступят на Спартакиаде
Пара не примет участие в соревнованиях из-за того, что у Мухортовой возникли проблемы с восстановлением после болезни.
Соревнования по фигурному катанию состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.
Ранее сообщалось, что Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду, не смогут принять участие во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших.