Фигуристы Мухортова и Евгеньев не выступят на Спартакиаде

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, снялись со Спартакиады сильнейших.

Пара не примет участие в соревнованиях из-за того, что у Мухортовой возникли проблемы с восстановлением после болезни.

Соревнования по фигурному катанию состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду, не смогут принять участие во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших.