Источник: фигуристы Тютюнина и Грачёв снялись со Спартакиады сильнейших

Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, выступающие в танцах на льду, не смогут принять участие во Всероссийской зимней Спартакиаде сильнейших.

Дуэт снялся с турнира по медицинским показаниям, сообщает фан-группа фигуристов в Telegram-канале.

Соревнования по фигурному катанию состоятся с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что призёр финала Кубка России фигуристка Майя Хромых не успеет заменить Софью Муравьёву на Всероссийской зимней Спартакиаде в Магнитогорске.