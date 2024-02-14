ТАСС: Трусова может заменить Валиеву в весеннем туре команды Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова может заменить Камилу Валиеву в весеннем туре команды тренера Этери Тутберидзе.

«Предварительная договорённость по этому вопросу есть. Фигуристка уже провела несколько тренировок на катке Тутберидзе», — цитирует источник ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу.