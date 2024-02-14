Игнатьев с нетерпением ждёт матчей сборной России с Сербией и Парагваем

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о выборе команды Парагвая в качестве очередного соперника для национальной сборной для товарищеских матчей в марте.

«Могу только поаплодировать РФС за такую умелую и профессиональную работу по выбору соперников для нашей футбольной сборной на ближайшие товарищеские матчи. Сербия с Парагваем — это, несомненно, шаг вперёд после Кубы. Мы все с нетерпением будем ждать этих встреч», — заявил Игнатьев RT.

По мнению экс-тренера, сборной России по футболу не стоит слишком экспериментировать с основным составом в предстоящих товарищеских матчах.

«Считаю, что сборная России должна играть только в лучшем своём варианте. Ротацию стоит допускать только в том случае, если кто-то из футболистов перестал оправдывать ожидания тренерского штаба либо есть определённые тактические задумки на игру, которые необходимо рассмотреть. Болельщики хотят увидеть, что из себя представляет национальная команда сегодня в сильнейшем её виде. А новых и перспективных футболистов надо рассматривать в рамках разумного», — добавил он.

Ранее Сёмин похвалил РФС за работу по выбору соперников для сборной России на товарищеские матчи.