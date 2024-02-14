Сёмин похвалил РФС за работу по выбору соперников для сборной России на товарищеские матчи

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборной России и командой Парагвая.

«Считаю, что РФС проделал достаточно хорошую работу. В марте нам предстоит два очень интересных матча — с Сербией и Парагваем. Спарринг с командой из Южной Америки — это всегда здорово. Там выступают квалифицированные футболисты и коллективы. Наш футбол ожидает неплохой тест. Каким должен быть стартовый состав на эти матчи? У сборной России есть главный тренер, который и занимается подбором игроков для этих задач. По моему мнению, конечно, выходить должны только сильнейшие игроки», — сказал Сёмин RT.

По мнению экс-тренера, сборная России по футболу внимательно отнесётся к команде Парагвая при подготовке к матчу.

«Как можно сейчас недооценивать сборную Парагвая? Они ведут борьбу в своей южноамериканской группе за право попасть на чемпионат мира 2026 года, и у них есть все шансы для этого», — добавил он.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с Парагваем будет учтён в рейтинге ФИФА.