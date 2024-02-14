В Нидерландах заявили, что Промесу следует остаться в России на всю жизнь

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о решении суда в Амстердаме заочно приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Наверное, ему следует оставаться в России всю оставшуюся жизнь, если он не хочет попасть в тюрьму. Думаю, клубу не понадобится искать Промесу замену, если он будет играть в РПЛ», — цитирует Каптейнса СЭ.

Сегодня суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюрьмы.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В настоящее время форвард находится на сборах в ОАЭ.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что Промес подаст апелляцию на приговор суда по делу о наркотиках.