Тренер Байдачный: сын живёт под Барселоной, отношение к россиянам не изменилось

Российский футбольный тренер Анатолий Байдачный рассказал, что в Испании отношение к россиянам не поменялось.

«Ничего не изменилось. Сын же живёт под Барселоной, небольшой городок в 30 км. Там всё спокойно. Никаких проблем в отношениях нет. Да и испанцы вообще миролюбивые люди в какой‑то мере», — приводит слова Байдачного «Матч ТВ».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карякин назвал враждебной политику европейских стран к российскому спорту.