Карякин назвал враждебной политику европейских стран к российскому спорту

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал враждебной политику европейских стран в отношении российского спорта.

«Понятно, что сейчас по отношению к России и нашему спорту ведётся враждебная политика. Если кто-то не хочет с нами играть, мы тоже не должны хотеть с ними играть», — приводит слова Карякина ТАСС.

Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее Фетисов прокомментировал решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.