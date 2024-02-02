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Фетисов: сборные России ничего не потеряют, если не будут играть с латвийцами

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.
Фетисов: сборные России ничего не потеряют, если не будут играть с латвийцами
  • РИА Новости

«Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100%. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне. Мы их не заставляли принимать такое решение», — цитирует Фетисова ТАСС.

Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России.

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