Фетисов: сборные России ничего не потеряют, если не будут играть с латвийцами

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение сейма Латвии официально запретить своим сборным играть с командами России и Белоруссии.

«Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100%. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне. Мы их не заставляли принимать такое решение», — цитирует Фетисова ТАСС.

Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России.