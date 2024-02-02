Фетисов: сборные России ничего не потеряют, если не будут играть с латвийцами
- РИА Новости
«Мы точно ничего не потеряем, если не будем играть с латвийцами, 100%. Не потеряем в плане возможностей развития нашей игры на законодательном уровне. Мы их не заставляли принимать такое решение», — цитирует Фетисова ТАСС.
Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Ирина Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России.