Республика Татарстан выиграла мужскую эстафету по лыжам на Спартакиаде сильнейших

Лыжники Республики Татарстан одержали победу в эстафете 4 × 7,5 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

В составе команды бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов и Иван Горбунов. Их результат — 1:17:41,0.

На второй позиции финишировали Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Илья Семиков из Республики Коми (+0,1). Третья — Тюменская область (+0,8). В состав команды вошли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев.

Ранее сообщалось, что Архангельская область выиграла женскую эстафету по лыжам в Спартакиаде сильнейших.