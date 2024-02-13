Более 400 допинговых дел в отношении россиян прекращены без предъявления обвинений

Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), прекращены без вынесения обвинительных вердиктов.

По информации ARD со ссылкой на конфиденциальный отчёт WADA, на настоящий момент было зарегистрировано 834 возможных случая нарушения, 409 из которых были прекращены безрезультатно. Ещё по 145 делам расследование продолжается.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее Татьяна Навка прокомментировала участие Камилы Валиевой в своих шоу.