Навка: думаю, Валиева сможет выступать в моих шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала участие Камилы Валиевой в своих шоу.

«Думаю, что сможет выступать в моих шоу. Ждём сейчас от её команды полную расшифровку решений. Останется только понять, в какие даты и где она будет участвовать», — цитирует Навку «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпиаде-2022, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Светлана Журова назвала неприемлемой просьбу вручить бронзу Игр фигуристам Канады.