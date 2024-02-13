Daily Express: Клопп после ухода из «Ливерпуля» займётся строительством домов

Стало известно, чем займётся тренер Юрген Клопп после ухода из «Ливерпуля».

По информации Daily Express, специалист занимается строительством двух объектов: в Висбадене и на Майорке.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24. Он возглавил мерсисайдцев в 2015 году.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не возглавит «Барселону».