Круговой отправился на сборы с «Зенитом-2» в Турцию

Защитник «Зенита» Даниил Круговой, подписавший соглашение о переходе в ЦСКА летом в качестве свободного агента, отправился на сборы со второй командой санкт-петербургского клуба в Турцию.

Команда будет тренироваться в турецком Белеке с 13 по 28 февраля. Планируется, что «Зенит-2» проведёт два товарищеских матча.

25-летний Круговой подписал контракт с московским клубом до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.