Пименов считает, что «Локомотив» должен предложить Дзюбе новый контракт

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов уверен, что форвард Артём Дзюба ещё может принести много пользы железнодорожникам.

«Артём всё ещё на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду», — цитирует Пименова Metaratings.

Дзюба в 16 матчах чемпионата России в сезоне-2023/24 забил четыре мяча. Контракт 35-летнего форвард с «Локо» истекает летом 2024 года.

Ранее Сергей Гуренко заявил, что Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят.