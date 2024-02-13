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Пименов считает, что «Локомотив» должен предложить Дзюбе новый контракт

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Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов уверен, что форвард Артём Дзюба ещё может принести много пользы железнодорожникам.

«Артём всё ещё на уровне клуба и тех задач, которые перед ним стоят. Он основной форвард на сегодняшний день. Продление на год он спокойненько заслужил. Разговор с игроком нужно начинать уже сейчас, чтобы тот не мог уйти в другую команду», — цитирует Пименова Metaratings.

Дзюба в 16 матчах чемпионата России в сезоне-2023/24 забил четыре мяча. Контракт 35-летнего форвард с «Локо» истекает летом 2024 года.

Ранее Сергей Гуренко заявил, что Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят.

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