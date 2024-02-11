Гуренко: Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о нападающем Артёме Дзюбе.

«Давайте не будем обсуждать Артёма. Он очень хороший футболист. Его надо уметь правильно использовать. Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

«Локомотив» по итогам 18 туров с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» и занял пятое место в турнире Кубка легенд.