В «Сибири» сообщили, что Гордеев доиграет сезон в АХЛ

«Сибирь» выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с расторжением контракта с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста.

«Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста. Так как Фёдор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера, было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что «Сибири» засчитали четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров в первых четырёх матчах. Всё из-за Гордеева, который был четвёртым легионером. По ходу сезона ФХР присвоила игроку российское спортивное гражданство.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5».

Ранее «Сибирь» рассталась с Гордеевым, из-за которого получила технические поражения.