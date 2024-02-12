RT в Telegram
Подпишись

В «Сибири» сообщили, что Гордеев доиграет сезон в АХЛ

Короткая ссылка
«Сибирь» выступила с заявлением, в котором разъяснила ситуацию с расторжением контракта с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста.
В «Сибири» сообщили, что Гордеев доиграет сезон в АХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с защитником Фёдором Гордеевым по инициативе хоккеиста. Так как Фёдор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера, было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

Напомним, что «Сибири» засчитали четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров в первых четырёх матчах. Всё из-за Гордеева, который был четвёртым легионером. По ходу сезона ФХР присвоила игроку российское спортивное гражданство.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5».

Ранее «Сибирь» рассталась с Гордеевым, из-за которого получила технические поражения. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить