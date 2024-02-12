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Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины Милея «дебилом» за слова о мечети

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины Хавьера Милея после слов политика о мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины Милея «дебилом» за слова о мечети
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Дебил», — написал боец в соцсетях.

По информации СМИ, Милей призвал снести мечеть Аль-Акса, одну из наиболее почитаемых святынь ислама.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее менеджер российского бойца Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал дату его следующего боя.

 

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