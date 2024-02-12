Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины Милея «дебилом» за слова о мечети
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«Дебил», — написал боец в соцсетях.
По информации СМИ, Милей призвал снести мечеть Аль-Акса, одну из наиболее почитаемых святынь ислама.
В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее менеджер российского бойца Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал дату его следующего боя.