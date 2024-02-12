Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины Милея «дебилом» за слова о мечети

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины Хавьера Милея после слов политика о мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

«Дебил», — написал боец в соцсетях.

По информации СМИ, Милей призвал снести мечеть Аль-Акса, одну из наиболее почитаемых святынь ислама.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее менеджер российского бойца Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал дату его следующего боя.