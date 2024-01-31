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Абдель-Азиз: наконец-то кто-то принял бой с Умаром Нурмагомедовым на 2 марта

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Менеджер российского бойца Умара Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал дату его следующего боя.
Абдель-Азиз: наконец-то кто-то принял бой с Умаром Нурмагомедовым на 2 марта
  • Gettyimages.ru

«Наконец-то кто-то принял бой с Умаром на 2 марта», — написал Абдель-Азиз.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вернулся к тренировкам после травмы.

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