Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после травмы

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов оправился от травмы и приступил к тренировкам.

«Я вернулся к полноценным спаррингам», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что UFC разрабатывает бой Нурмагомедова с Сэндхагеном.