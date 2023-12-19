Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после травмы
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«Я вернулся к полноценным спаррингам», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.
В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее сообщалось, что UFC разрабатывает бой Нурмагомедова с Сэндхагеном.