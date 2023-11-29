Full Send Podcast: UFC разрабатывает бой Умара Нурмагомедова с Сэндхагеном

Стало известно, с кем может провести следующий поединок в UFC российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов.

Как сообщает Full Send Podcast, следующий поединок Умар проведёт с американцем Кори Сэндхагеном. Схватка состоится 10 февраля 2024 года.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил возможный поединок с Умаром Нурмагомедовым.