Галактионов: если у Тикнизяна есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем полузащитника Наира Тикнизяна в московском клубе.

«Наир — наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Незаменимых нет, мы это всегда говорим. Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы», — заявил Галактионов Sport24.

Напомним, что трансфер 24-летнего армянина в санкт-петербургский «Зенит» сорвался из-за разногласий по зарплате. По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Александр Клюев, агент Тикнизяна, прокомментировал будущее своего клиента.