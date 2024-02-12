Галактионов: если у Тикнизяна есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться
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«Наир — наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Незаменимых нет, мы это всегда говорим. Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы», — заявил Галактионов Sport24.
Напомним, что трансфер 24-летнего армянина в санкт-петербургский «Зенит» сорвался из-за разногласий по зарплате. По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.
В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее Александр Клюев, агент Тикнизяна, прокомментировал будущее своего клиента.