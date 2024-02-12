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Лыжница Ступак назвала «проблемы с головой» своим огромным бонусом

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак назвала себя неординарным спортсменом.
Лыжница Ступак назвала «проблемы с головой» своим огромным бонусом
  • РИА Новости

«Проблемы с головой в моём случае — это огромный бонус, данный мне свыше, скажем так. Я неординарный спортсмен, неординарная личность, я знаю все свои сильные стороны. Про слабость я всегда говорю, не считаю это чем-то плохим, смешным», — заявила Ступак РИА Новости. 

Спортсменка также добавила, что не обижается на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, потому что для неё все воспитанники как дети и «в семье не без урода».

Вяльбе сказала, что «у Юли проблемы с головой, и если она в июне не исправит их, значит, это, скорее всего, будет последний её сезон, надо искать другую работу».

Ранее Ступак призналась, что осталась довольна выступлением в спринтерской гонке классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

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