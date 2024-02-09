Ступак осталась довольна своим выступлением на Спартакиаде
- РИА Новости
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«Офигенный день! С сентября из‑за болезней я сделала плодотворно только три недели тренировок, три!!! Сегодня я на седьмой позиции. Не так круто, как стоять на тумбе олимпийского пьедестала, скажете вы, но я довольна», — написала Ступак в соцсетях.
9 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что «у Юли проблемы с головой, и если она в июне не исправит их, значит, это, скорее всего, будет последний её сезон, надо искать другую работу».
Ступак завершила выступление в спринте в рамках Спартакиады сильнейших на стадии полуфинала.
Ранее Ступак заявила, что у неё всё в порядке с мотивацией на внутренних стартах.