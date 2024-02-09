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Ступак осталась довольна своим выступлением на Спартакиаде

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Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Ступак призналась, что осталась довольна выступлением в спринтерской гонке классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Ступак осталась довольна своим выступлением на Спартакиаде
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Офигенный день! С сентября из‑за болезней я сделала плодотворно только три недели тренировок, три!!! Сегодня я на седьмой позиции. Не так круто, как стоять на тумбе олимпийского пьедестала, скажете вы, но я довольна», — написала Ступак в соцсетях.

9 февраля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сказала, что «у Юли проблемы с головой, и если она в июне не исправит их, значит, это, скорее всего, будет последний её сезон, надо искать другую работу».

Ступак завершила выступление в спринте в рамках Спартакиады сильнейших на стадии полуфинала.

Ранее Ступак заявила, что у неё всё в порядке с мотивацией на внутренних стартах.

 

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