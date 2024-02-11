Лайзанс — о продлении контракта с Чаловым: Гинер решит этот вопрос

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым.

«Думаю, он должен договориться и найти общий язык с ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер решит этот вопрос. Но если человек не хочет, какие бы деньги ему ни давали, он не останется. Просто Чалов — воспитанник армейского клуба и должен понимать, что ЦСКА для него сделал, и найти оптимальное решение для себя и клуба», — приводит слова Лайзанса «Евро-Футбол.Ру».

25-летний форвард столичного клуба должен прилететь в Турцию вечером 6 февраля, сообщает Bobsoccer.

Лучший бомбардир столичной команды в сезоне-2022/23 отлучался в Москву для переговоров с президентом ЦСКА по новому контракту.

Чалов в текущем чемпионате в 26 матчах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год.