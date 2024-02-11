Иоланда Чен: противно слушать фигуристов из США, получили на халяву золото — молчите

Спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала поведение американских фигуристов после присуждения им золотой медали по итогам командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Противно слушать комментарии американских фигуристов, они несут ахинею по этому поводу. Получили на халяву золото — сидите и просто молчите! Конечно, нашу команду считаю олимпийскими чемпионами», — цитирует Чен Metaratings.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпиаде-2022, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Светлана Журова назвала неприемлемой просьбу вручить бронзу Игр фигуристам Канады.