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Тренер юношеской сборной России Титов: не было установок хоккеистам отказываться от наград

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Главный тренер юношеской сборной России по хоккею Александр Титов отреагировал на решение спортсменов отказаться от наград после финала Кубка Будущего.
Тренер юношеской сборной России Титов: не было установок хоккеистам отказываться от наград
  • Gettyimages.ru

«С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Скандальное судейство? Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — цитирует Титова «Матч ТВ».

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее сообщалось, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России.

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