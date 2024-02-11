Тренер юношеской сборной России Титов: не было установок хоккеистам отказываться от наград

Главный тренер юношеской сборной России по хоккею Александр Титов отреагировал на решение спортсменов отказаться от наград после финала Кубка Будущего.

«С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Скандальное судейство? Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — цитирует Титова «Матч ТВ».

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее сообщалось, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России.