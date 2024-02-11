Тренер юношеской сборной России Титов: не было установок хоккеистам отказываться от наград
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«С нашей стороны не было установок отказываться от наград, у нас же не детский сад. Задавать вопрос ребятам надо. Скандальное судейство? Было обычное судейство, ничего нового для домашнего турнира», — цитирует Титова «Матч ТВ».
10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.
Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.
Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.
Ранее сообщалось, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России.