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Гаджиев назвал причины выбора нового тренера махачкалинского «Динамо»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему Хасанби Биджиев возглавил клуб после Курбана Бердыева.
Гаджиев назвал причины выбора нового тренера махачкалинского «Динамо»
  • РИА Новости

«Что определило выбор в пользу Хасанби Биджиева? Во-первых, Биджиев по менталитету весьма близок к Бекиичу. Поэтому приняли такое решение — чтобы ментальность была та же: выдержанность, хладнокровие, спокойствие. Это отличает Биджиева», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

1 февраля стало известно, что Бердыев покинул пост главного тренера «Динамо» Махачкала. 7 февраля клуб объявил о назначении Хасанби Биджиева.

«Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35). 

Ранее Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли ожидать приглашения клубов из России в Суперлигу.

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