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Лопухов: Большунов выделяется на общем фоне, потому что соперники заметно ниже уровнем

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Тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов объяснил, в чём Александр Большунов так сильно превосходит всех своих соперников.
Лопухов: Большунов выделяется на общем фоне, потому что соперники заметно ниже уровнем
  • РИА Новости

«В советские времена выдающихся гонщиков хватало, и я бы сказал, конкуренция была не в пример выше нынешней. Поэтому и выигрывали поочерёдно, то один, то другой. Сейчас же, не будем лукавить, Большунов выделяется на общем фоне не по причине своей собственной гениальности, а потому что соперники на внутренних соревнованиях заметно ниже уровнем. Главной причиной такой разницы я бы назвал как раз то, что Александр непрерывно себя шлифует в профессиональном плане. Способен ли с ним бороться Устюгов? Да. Как и Коростелёв. Просто им обоим нужно чуть больше времени», — сказал Лопухов RT.

Полностью интервью Лопухова читайте на сайте RT.

Ранее Лопухов ответил на вопрос, за чьей работой интереснее наблюдать — Юрия Бородавко или Егора Сорина.

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