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Лопухов — о группах Бородавко и Сорина: зачем их противопоставлять, если оба работают интересно

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Тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов ответил на вопрос, за чьей работой интереснее наблюдать — Юрия Бородавко или Егора Сорина.
Лопухов — о группах Бородавко и Сорина: зачем их противопоставлять, если оба работают интересно
  • РИА Новости

«А зачем противопоставлять? Оба работают интересно, и у того и у другого есть сильные лидеры. Из того, что я вижу со стороны, сейчас сильно изменился сам характер работы в бригадах. Если в прежние времена мы подходили к тренировочному процессу авторитарно, сейчас работа в большей степени строится индивидуально, с учётом характера каждого спортсмена, его возможностей. У того же Большунова имеется своя концепция подготовки и нет такого, чтобы эта концепция навязывалась остальным по принципу: «Делай так же!».

Полагаю, так же обстоит дело в группе Сорина. Степанова, как и Большунов, спортсменка очень думающая, знает, чего хочет, и идёт к этому», — сказал Лопухов RT.

Полностью интервью Лопухова читайте на сайте RT.

Ранее Лопухов покритиковал Александра Терентьева за технику бега.

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