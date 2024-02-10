Лопухов: если посмотреть, как Терентьев технически идёт по дистанции, впору усомниться, спортсмен ли он сборной России

Тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов покритиковал Александра Терентьева за технику бега.

«Он невероятно талантлив, как спринтер, но если посмотреть, как он технически идёт по дистанции, впору усомниться, спортсмен ли он сборной России. Когда лыжник выносит руки в бесшажном ходе, важно, чтобы таз не уходил назад. У Терентьева таз постоянно находится сзади. Для спортсмена такого класса это катастрофа. И обидно. По своим данным Терентьев мог бы работать в спринте необычайно ярко. Но технически и тактически отрабатывает свои гонки на «троечку», — сказал Лопухов RT.

Ранее Лопухов сравнил Веронику Степанову с выдающимися предшественницами.