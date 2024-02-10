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Тренер Лопухов назвал Степанову очень одарённой лыжницей

Лопухов сравнил Степанову с выдающимися предшественницами

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Тренер по лыжным гонкам и биатлону Николай Лопухов сравнил Веронику Степанову с выдающимися предшественницами.
Тренер Лопухов назвал Степанову очень одарённой лыжницей
  • РИА Новости

«Она (Степанова — прим. RT) очень одарённая. Я приметил её ещё в юниорках и даже подумал, что эта девочка сильно напоминает Юлию Чепалову. Ту ведь тоже отличала необыкновенная одарённость конькового хода: бегала «коньком» в классических ботинках и обыгрывала всех подряд. Лариса Лазутина или Люба Егорова были в этом плане «искусственницами» — их умение бегать коньком шло от очень большой работы, большой природной одарённости в этом плане не было. Юля же просто летела по лыжне. Точно так же сейчас бежит Вероника», — сказал Лопухов RT.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт считает Лопухова и Пихлера важнейшими тренерами в своей карьере.

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