Хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей

Хоккеисты юниорской сборной России отказались от наград по итогам международного турнира «Кубок Будущего».

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее сообщалось, что ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России.