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Бетербиев: с Канадой меня сейчас связывает только бокс

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Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал, что получение канадского спортивного гражданства никак не изменило его жизнь.
Бетербиев: с Канадой меня сейчас связывает только бокс
  • РИА Новости

«Многие спрашивают меня, каково там жить. А я даже не могу толком ответить, потому что лишь тренируюсь, провожу подготовку к боям. Да и более-менее обстоятельно могу говорить лишь о Монреале, ведь в других канадских городах практически не бывал», — заявил Бетербиев RT.

Он напомнил, что из-за боксёрской карьеры был вынужден постоянно кочевать.

«Какое-то время жил в Каспийске, потом перебрался в Москву, после были Челябинская область, Магнитогорск. А уже затем отправился в Монреаль. Промоутер пригласил меня в Канаду, и я согласился. На мой взгляд, с этой страной меня сейчас связывает только бокс», — добавил Бетербиев.

39-летний боксёр переехал в Канаду в 2013 году после начала профессиональной карьеры.

Полностью интервью с Бетербиевым читайте на сайте RT.

Ранее Бетербиев заявил, что три месяца было бы оптимально на подготовку к бою с Биволом.

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