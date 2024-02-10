Бетербиев: с Канадой меня сейчас связывает только бокс
- РИА Новости
«Многие спрашивают меня, каково там жить. А я даже не могу толком ответить, потому что лишь тренируюсь, провожу подготовку к боям. Да и более-менее обстоятельно могу говорить лишь о Монреале, ведь в других канадских городах практически не бывал», — заявил Бетербиев RT.
Он напомнил, что из-за боксёрской карьеры был вынужден постоянно кочевать.
«Какое-то время жил в Каспийске, потом перебрался в Москву, после были Челябинская область, Магнитогорск. А уже затем отправился в Монреаль. Промоутер пригласил меня в Канаду, и я согласился. На мой взгляд, с этой страной меня сейчас связывает только бокс», — добавил Бетербиев.
39-летний боксёр переехал в Канаду в 2013 году после начала профессиональной карьеры.
Полностью интервью с Бетербиевым читайте на сайте RT.
Ранее Бетербиев заявил, что три месяца было бы оптимально на подготовку к бою с Биволом.