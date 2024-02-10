Бетербиев: три месяца было бы оптимально на подготовку к бою с Биволом

Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев рассказал, сколько ему необходимо времени для подготовки к поединку с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Вы сказали, менее двух месяцев на подготовку к битве после Рамадана вам недостаточно. Сколько было бы оптимально?» — «Думаю, месяца три. Но если есть только такой вариант, то ничего, справимся. Не хочу, чтобы из-за меня он не состоялся. Всегда был готов к бою с Биволом и очень хотел сойтись именно с ним. Так что потерпим», — заявил Бетербиев RT.

Поединок с Биволом может пройти 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Рамадан в 2024 году начнётся 10 марта и завершится 9 апреля.

Полностью интервью с Бетербиевым читайте на сайте RT.

Ранее Бетербиев подтвердил, что контракт на поединок с обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом ещё не подписан.