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«Пари НН» и Артур Нигматуллин приняли участие в благотворительной акции

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Вратарь Артур Нигматуллин, признанный болельщиками «Пари НН» лучшим игроком команды в первой части сезона-2023/24, получил возможность выбрать фонд, в который букмекерская компания направит 500 тыс. рублей.
«Пари НН» и Артур Нигматуллин приняли участие в благотворительной акции
  • © Пресс-служба PARI

В рамках благотворительной акции средства должен передать лучший игрок нижегородской команды по версии болельщиков. По итогам голосования Нигматуллин победил с большим отрывом (51%), опередив Мамаду Майга (34%), Николоза Кутателадзе (7%), Зе Турбо и Хуана Боселли (по 4%).

«Я решил перечислить свой выигрыш в фонд «Дети без мам». Помощь детям-сиротам очень важна, и я рад, что наш партнёр PARI учредил такой приз, который пойдёт на благое дело», — заявил Нигматуллин.

По окончании сезона-2023/24 «Пари НН» и PARI повторят благотворительную акцию.

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