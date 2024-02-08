IWF дисквалифицировала восемь российских штангистов
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Серебряные призёры чемпионата мира Армен Казарян и Алексей Юфкин получили срок дисквалификации на четыре и два года соответственно.
Георгий Сидаков отстранён на два года, Рамазан Расулов, Сослан Гаглоев, Мартин Сабанчиев и Ваник Мкртумян — на четыре года. Елена Сухарь получила дисквалификацию на десять лет.
Решение принято на основании проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Ранее CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.