Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восемь российских штангистов.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Серебряные призёры чемпионата мира Армен Казарян и Алексей Юфкин получили срок дисквалификации на четыре и два года соответственно.

Георгий Сидаков отстранён на два года, Рамазан Расулов, Сослан Гаглоев, Мартин Сабанчиев и Ваник Мкртумян — на четыре года. Елена Сухарь получила дисквалификацию на десять лет.

Решение принято на основании проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.