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IWF дисквалифицировала восемь российских штангистов

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала восемь российских штангистов.
IWF дисквалифицировала восемь российских штангистов
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Серебряные призёры чемпионата мира Армен Казарян и Алексей Юфкин получили срок дисквалификации на четыре и два года соответственно.

Георгий Сидаков отстранён на два года, Рамазан Расулов, Сослан Гаглоев, Мартин Сабанчиев и Ваник Мкртумян — на четыре года. Елена Сухарь получила дисквалификацию на десять лет.

Решение принято на основании проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее CAS дисквалифицировал за допинг трёх российских штангистов.

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