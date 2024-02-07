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Валиева заявила в CAS, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила в Спортивном арбитражном суде (CAS), что её дедушка Геннадий Соловьёв больше ей не готовил после Олимпийских игр в Пекине.
Валиева заявила в CAS, что дедушка перестал ей готовить после Олимпиады
  • РИА Новости

Как стало известно из мотивировочной части дела, сторона Валиевой настаивала в суде на том, что препарат мог попасть в её организм после приготовления дедушкой клубничного десерта. 

Фигуристка подчеркнула, что в марте 2022 года он был госпитализирован из-за плохого самочувствия, а после Олимпиады в Пекине больше не готовил для неё никакой еды.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), фигуристка принимала около 60 лекарств и добавок, в допинг-пробе также обнаружили стероид экдистерон. 

Ранее спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию CAS мотивировочной части дела Валиевой.

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