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WADA использовало интервью Тутберидзе Познеру для доказательства вины Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA), возможно, использовало интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру для доказательства вины фигуристки Камилы Валиевой.
WADA использовало интервью Тутберидзе Познеру для доказательства вины Валиевой
  • РИА Новости

Как сообщается в опубликованной на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) мотивировочной части дела, Тутберидзе подтвердила публично, что мельдоний давали российским спортсменам для восстановления и поддержки сердечной мышцы, а так как препарат был запрещён в 2016 году, то в качестве схожего эффекта использовался триметазидин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), фигуристка принимала около 60 лекарств, и добавок в допинг-пробе также обнаружили стероид экдистерон. 

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.

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