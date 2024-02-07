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Вайцеховская: история с Валиевой по жанру больше всего напоминает пространный сериал

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.
Вайцеховская: история с Валиевой по жанру больше всего напоминает пространный сериал
  • РИА Новости

«История с дисквалификацией Камилы Валиевой по жанру больше всего напоминает пространный сериал, в каждой очередной части которого на экране появляются абсолютно неожиданные герои, прочно увязанные с предыдущим сюжетом. На этот раз (после публикации мотивировочной части решения) это «какой-то доктор, который мог посоветовать».

«Какой-то доктор» посоветовал спортсменке какие-то лекарства (общим числом — 60 наименований) и, надо полагать, растворился в пространстве, если уж за два года серьёзного, как все мы полагали, расследования не обнаружилось никаких следов этого таинственного персонажа», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Она отметила, что если и это не повод возобновлять полноценное расследование и делать его результаты достоянием общественности, то хорошо бы понять простую вещь.

«На протяжении очень многих лет заголовки типа «Очередная гениальная ученица покажет каскад с двумя квадами» будут ассоциироваться исключительно с тем «квадом», который Камила получила от CAS».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Ранее сообщалось, что WADA требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS.

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