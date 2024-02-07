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CAS: у Валиевой в 2020 году было выявлено сердечное заболевание

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У российской фигуристки Камилы Валиевой было выявлено сердечное заболевание в 2020 году.
CAS: у Валиевой в 2020 году было выявлено сердечное заболевание
  • РИА Новости

Как сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), фигуристке поставили диагноз «спортивное сердце» и прописали гипоксен. 4 мая 2021 года сердце вернулось в норму.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), фигуристка принимала около 60 лекарств и добавок — в допинг-пробе также обнаружили стероид экдистерон. 

7 февраля суд опубликовал мотивировочную часть решения по делу россиянки. 

Ранее спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о дисквалификации Валиевой.

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