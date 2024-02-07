Чен: все взрослые должны были взять вину в деле Валиевой на себя
- РИА Новости
«Все взрослые должны были взять вину и ответственность на себя. Это абсолютно халатное упущение взрослых людей, находящихся вокруг Камилы. Мне её дико жалко. Она себя найдёт, и всё будет хорошо!» — приводит слова Чен Metaratings.ru.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.
7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой.
Ранее сообщалось, что WADA требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS.