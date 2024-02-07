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Чен: все взрослые должны были взять вину в деле Валиевой на себя

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Спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
Чен: все взрослые должны были взять вину в деле Валиевой на себя
  • РИА Новости

«Все взрослые должны были взять вину и ответственность на себя. Это абсолютно халатное упущение взрослых людей, находящихся вокруг Камилы. Мне её дико жалко. Она себя найдёт, и всё будет хорошо!» — приводит слова Чен Metaratings.ru.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть решения по делу Валиевой.

Ранее сообщалось, что WADA требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS.

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