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Анцелиович: в CAS решили, что Валиева не смогла доказать случайность приёма

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Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не смогла доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS), что триметазидин попал в её организм непреднамеренно.
Анцелиович: в CAS решили, что Валиева не смогла доказать случайность приёма
  • РИА Новости

«Это система санкций, которая предусмотрена кодексом WADA. Триметазидин не относится к классу особых, потом начинают смотреть, был ли преднамеренный или непреднамеренный приём. В суде посчитали, что Камила не смогла доказать, что это был случайный приём», — заявила Анцелиович «Матч ТВ». 

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), фигуристка принимала около 60 лекарств и добавок — в допинг-пробе также обнаружили стероид экдистерон. 

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS.

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