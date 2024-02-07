Шестаков: случайно анаболик попасть в организм не мог

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал, какое влияние оказывает на спортсмена анаболик экдистерон, который был обнаружен в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Экдистерон — достаточно неизученное вещество. Он сейчас не считается опасным для здоровья, официально здоровье не портилось ни у кого из тех, кто принимал препарат. Случайно попасть он не мог. Слишком сложный препарат, чтобы он образовался случайно и непреднамеренно попал в организм», — заявил Шестаков Sport24.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), фигуристка принимала около 60 лекарств и добавок — в допинг-пробе также обнаружили стероид экдистерон.

Ранее сообщалось, что в мотивировочной части решения CAS приведено объяснение РУСАДА, в котором говорится о том, что сторона Валиевой не смогла доказать, что её дедушка существует.