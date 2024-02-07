РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что её дедушка существует

В мотивировочной части решения CAS приведено объяснение РУСАДА, в котором говорится о том, что сторона фигуристки Камилы Валиевой не смогла доказать, что её дедушка существует.

Напомним, что сторона спортсменки заявила, что запрещённое вещество попало в её организм с клубничным десертом, который приготовил её дедушка Геннадий.

Отмечается, что не было возможности пообщаться с дедушкой спортсменки. Его представители отказались предоставить контакты и организовать очную встречу с ним. Он не предоставил никаких документальных доказательств назначения ему препарата, содержащий триметазидин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала допинг-пробу, давшую положительный результат на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что проба B Валиевой дала положительный результат на триметазидин.