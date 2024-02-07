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Мостовой: «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию относительно возможного ухода защитника красно-белых Георгия Джикии.
Мостовой: «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно
  • РИА Новости

«Джикия — не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник. Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдёт в другую команду. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно. Кроме, наверное, «Зенита» — там уже перебор», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале.

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