Мостовой: «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию относительно возможного ухода защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Джикия — не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник. Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдёт в другую команду. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно. Кроме, наверное, «Зенита» — там уже перебор», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии оценил вероятность подписания контракта со «Спартаком» при Абаскале.