Поздняков заявил, что мировой спорт до сих пор признаёт Олимпиаду в Сочи лучшей в истории

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Вячеслав Поздняков высказал мнение, что мировые спортивные организации признают ОИ-2014 в Сочи лучшими в истории.

«Спасибо за атмосферу олимпийской зимней столицы. Сегодня, несмотря на сложности во взаимоотношениях с международными спортивными организациями, они признают, что это были лучшие Игры в истории», — передаёт слова Позднякова корреспондент RT.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала об участии Владимира Путина в заявке Сочи на Игры-2014.